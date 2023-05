Hatte Kris Jenner den Namen von Khloés Baby schon verraten?

Man muss nur aufmerksam The Kardashians gucken! Nachdem Khloé Kardashian (38) fast ein Jahr lang darauf gewartet hatte, der Welt den Namen ihres Sohnes mitzuteilen, verriet ein Insider am Donnerstag, wie der kleine Mann heißt. Der Realitystar und Tristan Thompson (32) sollen sich auf den Namen Tatum Robert Thompson geeinigt haben. Nun stellte sich heraus, dass der Name gar keine so große Überraschung ist: Kris Jenner (67) hat den Rufnamen bereits vor Monaten erwähnt!

In der ersten Folge der zweiten Staffel von "The Kardashians" hatten die Glamour-Frauen noch vor der Geburt über das Thema gequatscht. Für Khloé stand von vorneherein fest: "Er wird mit einem T beginnen." Daraufhin hatte Kris ihr Handy gezückt und eine Reihe von T-Namen aufgelistet: "Tyler, Tucker, Tatum... Wir könnten ihn Travis nennen und hätten dann einfach drei." Ob schlussendlich Tatums Großmutter für seinen Namen verantwortlich ist, bleibt offen.

Tatum passt zu dem Namen seiner großen Schwester True. Und auch Papa und Khloés Ex-Partner Tristan passt ins Schema. Alliterationen scheinen den Kardashians zu gefallen: Immerhin fangen Kim (42), Kylie (25), Kourtney (44) und Co. auch alle mit demselben Anfangsbuchstaben an!

Getty Images Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner und Kylie Jenner 2015

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star

Getty Images Khloé Kardashian auf der Met Gala 2022

