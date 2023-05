Heute nicht so schrill: Das ist Katy Perrys Krönungs-Outfit!

Katy Perry (38) hat sich für die Krönung von König Charles (74) besonders herausgeputzt! Die "Last Friday Night"-Interpretin ist dafür bekannt, es in Sachen Mode gerne schrill und extravagant zu mögen. Für ihre Musikvideos überlegte sie sich schon so manch verrücktes Kostüm – beispielsweise ein Bustier, aus der Eiscreme spritzte. Der Sängerin ist normalerweise besonders wichtig, aufzufallen. Umso mehr überrascht Katys Outfit für die Krönung!

Auf den ersten Aufnahmen des Jahrhundertereignisses sieht man den Stargast in einem zartrosafarbenen Kostüm. Die Musik-Ikone hat sich in ein den royalen Vorschriften entsprechendes Kleid gesteckt. Es handelt sich um ein knielanges, schulterbedeckendes Exemplar, das am Oberkörper mit drei Knöpfen die Taille betont. Dazu trägt Katy Handschuhe im gleichen Farbton und eine weiße Handtasche. Nicht zu vergessen, ist der riesige rosafarbene Hut, der seitlich ihre dunkle Haarpracht schmückt. Um den Hals hat die "Teenage Dream"-Sängerin eine große Perlenkette gelegt, die in der Mitte von einem Kreuz verziert wird.

Morgen wird Katy auf Charles’ Wunsch auf der Bühne von Schloss Windsor vor 20.000 Menschen neben der britischen Boyband Take That und der Opernsensation Andrea Bocelli (64) auftreten. Die Wunschliste für das Krönungskonzert musste allerdings umgeschrieben werden, da A-Lister wie Adele, Harry Styles (29) und die Spice Girls abgesagt hatten. Prinz William (40) freut sich angeblich besonders auf das Konzert, da er schon lange ein Fan der American Idol-Jurorin sei.

Getty Images Katy Perry und König Charles im Februar 2020

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images König Charles ein Tag vor seiner Krönung

