Katja Krasavice findet monogame Beziehungen meist verlogen!

Wie stellt Katja Krasavice (26) sich eigentlich eine Beziehung vor? Die Leipzigerin war ursprünglich durch ihre offene Art und ihre anzüglichen Videos im Netz bekannt geworden. Seit mehreren Jahren ist sie nun zudem erfolgreiche Rapperin. Auch ihre Songs beinhalten oft sehr intime Themen. Zuletzt setzte sie sich als DSDS-Jurorin für die Kandidatin Jill ein, die von Dieter Bohlen (69) aufgrund vermeintlicher sexueller Umtriebigkeit beleidigt wurde. Aber wie steht es um Katjas eigenes Sexleben?

In der Sendung "Zuckerbrot & Peitsche" sprach die 26-Jährige jetzt darüber, dass Intimität mit nur einer Person nichts für sie sei: "Ich würde mir eher vorstellen, dass ich und mein Partner frei leben. Mein Partner macht sein Ding, ich mache mein Ding, aber wir wissen davon und wir lieben uns und am Ende sind wir nur miteinander." Der Hauptgrund dafür sei aber ein anderer als vielleicht erwartet: "Ich habe einen festen Gedanken in mir drin, dass ich nicht für Lügen bin und ich bin der Meinung, dass viele monogame Beziehungen sehr auf Lügen basieren."

Doch aktuell ist Katja ohnehin Single. Im Bild-Interview hatte sie kürzlich erklärt, woran das liegt: "Mir fehlt die Zeit, einen Mann kennenzulernen. Irgendwann wird schon einer kommen und dann sehen wir, ob er es ernst meint oder nur meinen Ruhm möchte."

Panama Pictures / ActionPress Katja Krasavice, Musikerin

Getty Images Katja Krasavice, Rapperin

Timm, Michael / ActionPress Katja Krasavice, Musikerin

