"Let's Dance"-Aus im Viertelfinale: Erste Worte von Knossi!

Knossi (36) verlässt mit erhobenen Hauptes Let's Dance. Der YouTube-Star hat in diesem Jahr das Abenteuer gewagt und sich fest vorgenommen, bei der Tanz-Show sein Bestes zu geben. Zusammen mit Profitänzerin Isabel Edvardsson (40) kam der Influencer auch ziemlich weit. Im Viertelfinale hatte es sich dann aber endgültig ausgetanzt für ihn. Wie geht es Jens nach seinem Aus? Promiflash hat mal nachgefragt!

Im Interview mit Promiflash zeigte sich der 36-Jährige von seinem Ausscheiden aber nicht enttäuscht, sondern war total stolz. "Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich hier mitmachen durfte. Ich habe ja alles gegeben", erklärte Knossi begeistert. Er hätte nie damit gerechnet, dass er überhaupt jemals das Tanzbein schwingen würde. Auch seine Tanzpartnerin Isabel ist total zufrieden: "Ich bin super-stolz auf Knossi - wirklich! Er hat alles, wirklich alles gegeben."

Nächste Woche steht dann also das Halbfinale an. Anna Ermakova (23), Julia Beautx (24), Timon Krause (28) und Philipp Boy (35) kämpfen dann jeweils mit ihren Partnern um den Einzug in das große Tanz-Finale. Viele Zuschauer sehen die Tochter von Boris Becker (55) in der Favoritenrolle.

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Knossi bei "Let's Dance" im März 2023

Getty Images "Let's Dance"-Cast für das Viertelfinale 2023

