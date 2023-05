Nach Vaginismus-Offenbarung: Meghan Trainor redet über Sex

Meghan Trainor (29) enthüllt weitere Details aus ihrem Sexleben! Regelmäßig gewähren die Sängerin und Mann Daryl Sabara (30) private Einblicke in ihr Leben mit Söhnchen Riley. Vor wenigen Tagen plauderte die "All About That Bass"-Interpretin sogar offen über ihr Sexleben – und offenbarte, dass sie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hat und unter Vaginismus leidet. Nun verriet Meghan weitere Details über das Sexleben mit ihrem Mann!

Gegenüber Emily Ratajkowski (31) verriet die 29-Jährige in ihrem "High Low with EmRata"-Podcast, dass der Sex zwar "im Moment gut" sei – sie sich allerdings nun aktiv mit ihrer Vaginismus-Diagnose auseinandersetzen will: "Ich denke, dass es wehtun wird.. und ich verkrampfe mich. Ich muss bald zur Physiotherapie gehen."

Auch erzählte die Musikerin, dass sie und ihr Liebster während ihrer aktuellen Schwangerschaft auf penetrativen Sex verzichten: "Ich kann mich mit anderen Dingen gut amüsieren. Ich bin sehr zufrieden. Ich kümmere mich um meinen Ehemann. Es geht ihm gut. Er ist befriedigt." Dennoch sei die derzeitige Situation für das Ehepaar "hart".

Anzeige

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, Riley und Daryl Sabara im Zoo

Anzeige

Getty Images Meghan Trainor, November 2022

Anzeige

Getty Images Meghan Trainor im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de