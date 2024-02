"So geliebt": Meghan Trainor feiert Geburtstag ihres Sohnes

Ihr ist das Glück anzusehen. Meghan Trainor (30) gehört längst zum festen Bestandteil des Showbusiness. Doch schlägt das Herz der US-Amerikanerin schon seit geraumer Zeit nicht mehr nur für die Musik. Vor drei Jahren hatte sie ihren ersten Nachwuchs, Sohn Riley, auf der Welt begrüßen dürfen. Seitdem gewährt die Sängerin regelmäßige Einblicke in ihr Leben als Vollblutmama. So auch jetzt wieder: Meghan widmet ihrem kleinen Spross zum Geburtstag liebevolle Worte.

Auf ihrem Instagram-Account schreibt die 30-Jährige: "Wie kann mein Baby schon drei Jahre alt sein?" Den ganz besonderen Tag ihres Nachwuchses zelebriert sie zusätzlich mit einigen Schnappschüssen. Während ein Bild Meghan gemeinsam mit ihrem Mann und Riley zeigt, grinst ihr Sprössling in einem weiteren frech in die Kamera. Auf einem dritten Schnappschuss ist dann auch ihr anderer Sohn Barry zusammen mit dem Geburtstagskind zu sehen. "Riley, du wirst so geliebt! Du bist der süßeste, lustigste, wunderbarste kleine Mensch", schwärmt die Sängerin dazu.

Erst im vergangenen Sommer wurde Meghan zum zweiten Mal Mutter. Die Geburt ihres Söhnchens machte sie damals via Instagram bekannt: "Am 1. Juli (dem siebten Jahrestag unseres ersten Dates) haben wir Barry Bruce Trainor auf der Welt begrüßt." Zusätzlich teilte sie ein gemeinsames Foto mit ihrem neuesten Familienmitglied.

Instagram / meghantrainor Meghan Trainors Sohn Riley

Instagram / meghantrainor Meghan Trainors Kinder

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrem neugeborenen Sohn Barry Bruce

