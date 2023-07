Meghan Trainor nostalgisch: Ihr Baby ist vier Wochen alt!

Für sie vergeht die Zeit wie im Fluge! Meghan Trainor (29) hatte Anfang des Jahres ihre Fans mit einer süßen Nachricht überrascht: Sie und ihr Ehemann Daryl Sabara (31) werden zum zweiten Mal Eltern. Vor wenigen Wochen war es dann auch endlich so weit und das Paar konnten seinen Sohn Barry auf der Welt willkommen heißen. Dass mittlerweile schon ein Monat vergangen ist, stimmt Zweifach-Mama Meghan ziemlich nostalgisch!

Via Instagram feiert die 29-Jährige den ersten kleinen Meilenstein ihres Jüngsten. Zu einem zuckersüßen Video mit Bruder Riley schreibt die "Lips Are Movin"-Interpretin: "Ich habe geblinzelt und Barry ist einen Monat alt. Riley ist so verliebt! Wir alle sind so verliebt in dich, du süßer Junge!" Und auch ihre Follower sind von dem kleinen Mann entzückt. "Das ist zu süß! Riley ist so ein stolzer großer Bruder" oder "Oh, du hast ja so eine niedliche Familie", schreiben unter anderem zwei Fans.

Bereits kurz nach der Geburt zeigte Meghan im Netz, was für ein fürsorglicher Bruder Riley ist. In einem Clip können Fans sehen, wie sehr sich der Zweijährige über den Nachwuchs freut und sein Geschwisterchen unbedingt halten möchte. "Riley liebt seinen kleinen Bruder so sehr", kommentierte die Sängerin unter dem Insta-Beitrag.

Anzeige

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, Riley und Daryl Sabara im Zoo

Anzeige

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrem Sohn Riley

Anzeige

TiKTok Riley und sein Bruder Barry, Söhne von Meghan Trainor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de