Name verraten: Meghan Trainors zweiter Sohn ist auf der Welt

Meghan Trainor (29) ist jetzt Zweifachmama! Im Februar 2021 hat die Sängerin ihren ersten Sohn Riley auf die Welt gebracht. Fast zwei Jahre später verkündete sie, wieder in freudiger Erwartung zu sein. Am 1. Juli – genau sieben Jahre nach dem Date mit ihrem Mann Daryl Sabara (31) – war es dann so weit: Ihr zweiter Sohn Barry Bruce Trainor wurde geboren. "Wir hatten einen großartigen, erfolgreichen Kaiserschnitt", verriet die "All About That Bass"-Interpretin auf Instagram.

