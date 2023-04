Söhnchen hilft mit: Meghan Trainor enthüllt Babygeschlecht

Meghan Trainor (29) verrät, welches Geschlecht ihr Baby hat. Im Januar verkündete die Sängerin stolz, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Zusammen mit ihrem Partner Daryl Sabara (30) hat sie bereits ihren kleinen Sohn Riley. Gestern kündigte sie dann an, endlich das Geschlecht ihres Nachwuchses live im TV zu verraten. Und nun ist es so weit: Meghan bekommt wieder einen Jungen!

Als sie am Dienstag in der "The Kelly Clarkson Show" zu Gast ist, offenbart Meghan ihr süßes Geheimnis. Während die werdende Zweifach-Mama mit ihrem Mann auf dem Sofa sitzt, wird ein privates Video eingeblendet. In dem Clip ist der zweijährige Riley zu sehen. Begeistert hebt er die Arme hoch und ruft: "Es ist ein Junge!" Auf die Nachricht bricht das Publikum in Applaus und Jubel aus und auch die "Dear Future Husband"-Interpretin kann ihre Freude nicht verstecken. Freudestrahlend meint sie: "Ich sehe meinen Mann an und denke: 'Wir haben so viel Glück.'"

Jetzt dürfte klar sein, dass Meghan aber nur ein Baby bekommt. Nach ihrer Schwangerschaftsverkündung war die 29-Jährige da wohl kurzzeitig nicht so sicher gewesen. "In dieser Schwangerschaft bin ich so hungrig, dass ich mich frage: 'Sind es Zwillinge?'", hatte sie im Interview mit People gewitzelt. Doch sie hatte direkt Entwarnung gegeben und betont, nur ein Kind zu bekommen.

Daryl Sabara und Meghan Trainor, Oktober 2019

Meghan Trainor im Dezember 2018

Daryl Sabara, Meghan Trainor und ihr Sohn Riley im Dezember 2022

