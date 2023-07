Zweiter Sohnemann: Meghan Trainor ist wieder Mama geworden!

Meghan Trainors (29) Familie ist nun um ein Mitglied reicher! Im Januar hatte die Sängerin enthüllt, dass sie und ihr Partner Daryl Sabara (31) ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Die beiden sind bereits stolze Eltern eines kleinen Sohnes, der auf den niedlichen Namen Riley hört. Ende April hatte die "Dear Future Husband"-Interpretin dann verraten, dass sie wieder einen Jungen unter dem Herzen trägt. Nun war es so weit: Meghan und Daryl durften Baby Nummer zwei begrüßen!

Via Instagram machte Meghan die Geburt ihres zweiten Sohnes bekannt. "Am ersten Juli (dem siebten Jahrestag unseres ersten Dates) haben wir Barry Bruce Trainor auf der Welt begrüßt", schwärmte Meghan zu einem süßen Schnappschuss, der sie und ihren Nachwuchs zusammen zeigt. Der Wonneproppen wurde per Kaiserschnitt geboren und macht seine Eltern total happy.

Dass die Geburt ihres Sohnes so gut verlief, dürfte Meghan besonders stolz machen. Denn ihr Erstgeborener wurde per Notkaiserschnitt zur Welt gebracht und hatte Probleme mit der Atmung. "Ich bin jetzt schon nervös, wenn ich daran denke, dass ich das noch einmal machen muss. Aber ich will vier Kinder, also bin ich erst auf halbem Weg", hatte die 29-Jährige gegenüber Yahoo Life erklärt.

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, Riley und Daryl Sabara im Zoo

Getty Images Meghan Trainor, Musikerin

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrem Sohn Riley

