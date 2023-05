Sharon Battiste hat mit ihrem "Let's Dance"-Aus zu kämpfen!

Sharon Battiste (31) hat diese Niederlage noch nicht überwunden. In der vergangenen Woche war sie zusammen mit ihrem Profitänzer Christian Polanc (44) bei Let's Dance ausgeschieden. Das Ende ihrer Tanzkarriere traf die Bachelorette hart: Zahlreiche Tränen flossen und sie betonte, jetzt erst mal Zeit für sich zu brauchen. Nun meldet sie sich ausführlich im Netz und verrät: Sharon geht es nach ihrem Show-Aus gar nicht gut...

"Ich fühle mich nicht gut. Auf einmal bricht etwas weg, für das man sich wochenlang so den A… aufgerissen hat. Das fühlt sich dann richtig komisch an – wie eine Trennung", erläutert sie in ihrer Instagram-Story traurig. Natürlich wisse Sharon, dass es wesentlich Schlimmeres als das Ende ihrer "Let's Dance"-Reise gebe – doch ihre Gefühle würden verrückt spielen. "In einem Moment ist es okay, dann wieder nicht. In einem Moment tut mir mein ganzer Körper weh – das war auch vor 2 Wochen so. Aber man hat da den Schmerz ignoriert, weil man funktioniert hat – Adrenalin", führt die TV-Bekanntheit aus.

Trost findet die Influencerin in dieser schweren Zeit bei ihrem Freund Jan Hoffmann. Aktuell ist sie bei ihm in Hannover und die beiden versuchen, viel zusammen zu unternehmen. Sharon und der Florist sind seit acht Monaten ein Paar: Sie hatte ihm als Bachelorette die letzte Rose gegeben.

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2023

Panama Pictures Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023

Simon Pfaff Jan Hoffmann und Sharon Battiste, Bachelorette-Paar

