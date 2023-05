Fans fanden Joko und Klaas' Krönungskommentare peinlich!

Damit haben sich Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) keinen Gefallen getan! Beim Staffelstart ihrer gleichnamigen Show Joko & Klaas gegen ProSieben konnte das Modeautorenduo nicht gewinnen und musste somit seine Strafe antreten. Hierfür hatte sich der Sender was ganz Besonderes einfallen: Die beiden mussten eine Stunde lang die Krönung von König Charles III. (74) kommentieren. So weit, so gut – doch wie kamen bei den Fans die Kommentare von Joko und Klaas an?

Unter dem Instagram-Beitrag der Sendung zeigten einige Nutzer ihren Unmut. "Absolut respektloses Verhalten – habe euch eigentlich immer total gefeiert. Die Aktion war widerlich", schrieb beispielsweise ein User. Und auch ein anderer war derselben Meinung: "Witzig ist das leider heute nicht…." Dass Joko und Klaas das Ereignis ins Lächerliche gezogen haben, fanden die User alles andere als angemessen: "Es ist ein erbärmliches Schauspiel, was ihr da abliefert. Weder von Intelligenz, noch von Witz eine Spur" und "Das gehört nicht zu so einem Anlass. Peinlich", empörten sich viele Fans.

Denn die Royal-Liebhaber kamen am Samstag auf ihre Kosten! Spätestens als die Kinder von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) in der Westminster Abbey ankamen, folgte ein niedlicher Moment auf den anderen. Prinz Louis (5) und seine Schwester Prinzessin Charlotte (8) sahen in ihren Outfits nämlich total süß aus.

Getty Images König Charles, Krönung

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, König Charles' Krönung

