Die Krönungs-Outfits der Mini-Royals stehlen allen die Show!

Das sind die Outfits der Kids! Heute ist es endlich so weit und König Charles III. (74) wird offiziell zum Oberhaupt der Monarchie gekrönt. Zu diesem Anlass werden selbstverständlich auch seine drei Enkelkinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) anwesend sein. Dem Platz zwei in der Thronfolge fällt während der Zeremonie sogar eine besondere Aufgabe zu. Und zum Ehrentag ihres Großvaters schmissen sich die Mini-Royals ordentlich in Schale.

George, der als einer der Pages of Honour des Königs eine besondere Aufgabe innehat, trägt eine rote Uniform, die mit goldenen Knöpfen bestickt ist. Seine Schwester Charlotte trägt ein hübsches weißes Kleid und einen silbernen Blumenschmuck auf dem Kopf, während ihr jüngster Bruder Louis in einen dunklen Anzug gekleidet ist. Während George an Charles' Seite steht, warteten seine Geschwister Hand in Hand hinter ihren Eltern in der Kirche auf den Beginn der Zeremonie.

Damit während des Gottesdienstes nichts schiefläuft, hatten in den vergangenen Tagen einige Krönungsproben angestanden. Wie Mirror berichtete, waren auch die Kinder von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) anwesend gewesen. Doch hatten George, Charlotte und Louis die Vorbereitungen genossen? "Ja, das haben sie! Wir haben noch ein paar weitere Proben, die uns auf Trab halten", hatte William vor wenigen Tagen verraten.

Anzeige

Getty Images Prinz George, König Charles' Krönung

Anzeige

Getty Images Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinzessin Kate, König Charles' Krönung

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, König Charles' Krönung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de