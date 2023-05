"Stranger Things"-Drehstart wegen Autorenstreik verzögert

Fans von Stranger Things müssen sich wohl noch ein bisschen länger gedulden! Im Sommer 2022 kam die langersehnte vierte Staffel der supererfolgreichen Netflix-Show raus und begeisterte ein Millionenpublikum. Eine fünfte Season, in der Elfi, Will und Co. ihr finales Abenteuer erleben werden, wurde auch bereits angekündigt. Die Dreharbeiten dazu sollten auch schon längst begonnen haben – aber wegen eines anhaltenden Streiks der Autoren steht noch alles still!

Laut US Magazine hat die offizielle Autorenvereinigung der USA im Mai zu einem Streik aufgerufen, um bessere Arbeits- und Lohnbedingungen durchzusetzen. Davon betroffen sind zahlreiche TV- und Filmproduktionen. Wie Matt und Ross Duffer (39), die Schöpfer von "Stranger Things", im Netz erklären, beeinflusst dies auch ihre Show: "Wir freuen uns darauf, die Produktion mit unserer fantastischen Besetzung und Crew zu beginnen, aber während des Streiks ist das nicht möglich. Wir hoffen, dass bald eine faire Einigung erzielt wird, damit wir alle wieder an die Arbeit gehen können."

Auch ohne den Streik hätten die Zuschauer aber wohl noch eine Weile warten müssen. Wie Hauptdarsteller Finn Wolfhard (20) in einem Interview mit GQ andeutete, scheint die finale Season ohnehin erst für 2025 geplant gewesen zu sein: "Wenn die fünfte Staffel herauskommt, werde ich 22 sein." Der Schauspieler feiert erst am 22. Dezember 2024 seinen 22. Geburtstag. Demnach könnte es noch mehr als 1,5 Jahre dauern.

Netflix Der Cast von "Stranger Things"-Staffel vier

Getty Images Matt und Ross Duffer, "Stranger Things"-Erfinder

Netflix Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Charlie Heaton und Eduardo Franco in "Stranger Thin

