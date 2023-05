"Dem Tod entkommen": Anna Heiser ist nach Autounfall am Ende

Anna Heiser (32) leidet unter ihrer schlimmen Erfahrung. Die gebürtige Polin hatte ihren Mann Gerald 2017 in der Realityshow Bauer sucht Frau kennengelernt. Ein Jahr später gaben die beiden sich das Jawort. Mittlerweile leben sie ihren Traum mit zwei Kindern auf einem Hof in Namibia. Doch erst vor wenigen Tagen gerieten die TV-Bekanntheiten dort in einen schlimmen Autounfall. Nun gibt Anna preis, wie sehr sie dies wirklich mitnimmt.

Auf Instagram versucht die 32-Jährige ihre Gefühle in Worte zu fassen: "Ich fühle mich nackt. Nicht körperlich nackt, sondern psychisch nackt. Ausgeliefert. Machtlos. Dieser Unfall hat meine persönliche 'Sicherheit-Bubble' zerstört. [...] Am Freitag sind Alina und ich dem Tod entkommen." Sie leide wohl auch längerfristig unter diesem Erlebnis. "Ich habe Angst davor, wieder ins Auto einsteigen zu müssen, denn ich habe das Gefühl, dass es gleich wieder passiert", fügt sie hinzu und appelliert an alle, Sicherheitsmaßnahmen beim Fahren wirklich ernst zu nehmen.

Doch was war eigentlich genau passiert? Der Realitystar erklärte am Wochenende: "Eine Kuduantilope ist seitlich in unser Auto rein gerannt." Doch Anna gab auch Entwarnung: "Zum Glück ist uns nichts passiert. Die Kinder waren gut angeschnallt und dank der Kinderautositze gut geschützt."

Anna Heiser mit ihren Kindern

Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern Alina und Leon

Anna Heiser im Juni 2022

