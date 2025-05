Anna Heiser glücklich: Sie und ihr Gerald haben wieder Spaß

Anna Heiser (34) und ihr Mann Gerald (40) scheinen nach einer schwierigen Zeit langsam wieder zueinanderzufinden. In ihrer Instagram-Story teilt die zweifache Mutter nun ein Video, das die beiden Eheleute auf einer grünen Wiese beim Sport zeigt. So turnt das Paar gemeinsam und macht beispielsweise die Schubkarre zusammen – dabei sind sie aber mehr mit Lachen als mit allem anderen beschäftigt. Zu dem Clip schrieb Anna niedliche Worte: "Ich liebe es. Ich liebe es, dass wir wieder Spaß miteinander haben. Dass wir wieder miteinander lachen können."

In den vergangenen Monaten durchlebten Anna und Gerald eine schlimme Ehekrise. Seit einiger Zeit besuchen die Bauer sucht Frau-Stars deshalb eine Paartherapie – dabei ist viel Geduld von beiden gefordert. Doch Anfang des Jahres konnte Anna diesbezüglich ein positives Update geben. "Es fühlt sich an, als würden wir endlich in die richtige Richtung gehen", freute sie sich auf Social Media. Zuvor wurden viele Dinge für sie zu einer Geduldsprobe – wie beispielsweise ihre Farm in Namibia. So gestand Gerald, dass diese lange eine höhere Priorität für ihn hatte.

Inzwischen haben Anna und Gerald ihre Farm verkauft und bauen sich in Polen ein neues Leben auf – und es scheint seither auch bergauf mit ihrer Ehe zu gehen. Vor wenigen Tagen feierte der 40-Jährige seinen Geburtstag und seine Liebste machte mit einem niedlichen Post deutlich, wie viel Liebe sie für ihn empfindet. "Ich wünsche dir von Herzen, dass du dich bald selbst mit den Augen sehen kannst, mit denen die Kinder und ich dich jeden Tag sehen – voller Liebe, voller Bewunderung. Sei stolz auf dich selbst, denn du bist ein wundervoller Mensch", schwärmte Anna.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kids im April 2025

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten

