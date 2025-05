Anna Heiser fällt es schwer, Namibia hinter sich zu lassen

Anna Heiser (34) und ihr Mann Gerald (40) stehen vor einem großen Wendepunkt in ihrem Leben. Das Paar hat beschlossen, seine Farm in Namibia zu verkaufen und einen Neuanfang in Polen zu wagen. Auf Instagram teilt die Bauer sucht Frau-Bekanntheit nun ihre gemischten Gefühle zu diesem Abschied. Neben idyllischen Tieraufnahmen von Zebras und Erdmännchen gibt sie auch einen Einblick in ihre Gefühlswelt: "Namibia hat mich geprägt – mit seiner Weite, seiner Stille, seiner wilden Schönheit. Mit Momenten, die sich schwer in Worte fassen lassen, weil sie 'gefühlt werden' wollen." Obwohl sie sich auf das kommende Kapitel freut, spricht sie offen über die Wehmut, die sie beim Loslassen empfindet.

Dabei lässt Anna durchblicken, wie sehr sie das Leben in Namibia mit besonderen Momenten bereichert hat. "Ein Sonnenuntergang, der alles in Gold taucht. Ein Blick in die Ferne, bei dem die Zeit stillzustehen scheint", schrieb sie. Diese Erlebnisse haben sich tief in ihr Herz eingebrannt und machen den Abschied umso schwerer. Dennoch betont sie die Dankbarkeit, die sie für die Zeit dort empfindet. Mit den Worten "Ich nehme so viel mit aus diesen Jahren. Nicht nur Erinnerungen, sondern ein Stück Seele, das für immer namibisch bleibt. Danke, liebes Leben, für die Zeit hier", zeigt sie, wie sehr die Jahre in Namibia sie geprägt haben.

Dass Anna dem Neuanfang mit gemischten Gefühlen entgegenblickt, ist nichts Neues. Schon vor einigen Wochen gestand die Content Creatorin offen, wie viel Respekt sie vor diesem Schritt hat. Obwohl Polen ihre alte Heimat ist, fühlt es sich für sie nach 15 Jahren im Ausland mehr nach einem "Auswandern" an als nach einem "nach Hause kommen". Doch trotz der Unsicherheiten scheint die Vorfreude zu überwiegen. "Ich freue mich aber auf einen neuen Lebensabschnitt für uns als Familie und auf die Vorteile für unsere Kinder", betonte Anna damals auf Instagram.

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern, 2023

Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin

