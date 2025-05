Baldiger Umzug: Anna und Gerald Heiser misten kräftig aus

Anna Heiser (34) und ihr Mann Gerald Heiser (40) bereiten sich auf einen großen Schritt vor: Das aus der TV-Sendung Bauer sucht Frau bekannte Paar plant, seine Farm in Namibia zu verkaufen und nach Polen auszuwandern. Anna teilt nun in ihrer Instagram-Story mit, dass sie bereits mit den Vorbereitungen begonnen haben. "Mir graut es zwar davor, aber wir müssen anfangen auszusortieren. Wir müssen entscheiden, was wir mit rübernehmen und was wir verkaufen", erklärt sie ihren Followern. Als ersten Raum nehmen sie sich das sogenannte Camping-Zimmer vor, das sich als wahre Rumpelkammer herausstellt.

Wenig später gibt Anna bereits ein erstes Update. "Geschafft. Das sind die Sachen aus diesem Zimmer, die wir mitnehmen. Der Rest wird verkauft", sagt sie stolz und zeigt, was übrig geblieben ist. Ihre eigenen Bilder wollte Anna eigentlich entsorgen, doch Gerald überredete sie, diese mitzunehmen. "Also werden die jetzt auf dem Dachboden in Polen liegen, bis jemand sie endlich wegschmeißt", bemerkt sie mit einem Lächeln. Der Raum ist nach der Aktion fast leer: Einige Koffer, Bilder und Verpackungskartons verbleiben, doch der Großteil ist nun sortiert.

Anna und Gerald Heiser fanden sich dank "Bauer sucht Frau" und leben seitdem auf ihrer Farm in Namibia, wo sie gemeinsam zwei Kinder großziehen. Der Schritt nach Polen bedeutet für die Familie eine große Veränderung. Doch Anna, die gebürtig aus Polen stammt, freut sich auf den Neuanfang. Dass Gerald sie bei diesem Plan so unterstützt, ist für die ehemalige Teilnehmerin der Kuppelshow keine Selbstverständlichkeit und zeigt, wie stark die Bindung der beiden ist.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, 2024

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten

