"Schutzengel": Fast-Unfall schockt Anna und Gerald Heiser

Anna (34) und Gerald Heiser (40), bekannt aus Bauer sucht Frau, erlebten auf einer Autofahrt in Namibia einen echten Schreckmoment: Auf dem Weg von ihrer Farm in die Hauptstadt Windhoek löste sich plötzlich ein Reifen ihres Anhängers. "Wir haben gerade auf dem Weg den Reifen von unserem Anhänger verloren. Das ist krass, die Schrauben sind einfach abgegangen", berichtete Anna in ihrer Instagram-Story. Glücklicherweise blieb das Ehepaar unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Die Situation hätte jedoch weitaus gefährlicher enden können. "Zum Glück sind wir langsam gefahren. Boah, wir hatten einen Schutzengel", so Anna weiter. Besonders brenzlig: Der Anhänger war schwer beladen, was die Situation zusätzlich gefährlich machte. Trotz des Schocks zeigen sich Anna und Gerald erleichtert, dass sie mit dem Schrecken davongekommen sind – ohne Verletzungen oder größeren Schaden.

Das Paar, das sich bei "Bauer sucht Frau" kennenlernte, lebt seit acht Jahren gemeinsam mit seinen zwei Kindern auf einer Farm in Namibia. Sie meistern ihren Alltag als Team und lassen ihre Community regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. Doch jetzt steht eine große Veränderung bevor: Laut Gala planen die beiden den Neuanfang in Polen. Anna gibt ihren Followern immer wieder ehrliche Einblicke – ob in Familienmomente, das Farmleben oder unerwartete Pannen wie diese. Der Vorfall zeigt einmal mehr: Das Leben der Heisers bleibt spannend – und alles andere als planbar.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, 2024

