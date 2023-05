Anna Heiser und ihre Familie gerieten in einen Autounfall

Sie hatten Glück im Unglück! Anna Heiser (32) und Gerald Heiser lernten sich in der Realityshow Bauer sucht Frau kennen und lieben. Inzwischen sind sie stolze zweifache Eltern und genießen ihr Familienglück auf ihrem Hof in Namibia. Erst kürzlich sprachen die beiden offen über die dramatische Geburt ihrer zweiten Tochter Alina. Trotz ihrer anfänglichen Atemprobleme ist die Kleine inzwischen gesund und munter. Jetzt hatte die kleine Familie erneut einen Schutzengel an der Seite: Anna und Gerald gerieten in einen Autounfall.

"Wir hatten gestern einen Autounfall. Eine Kuduantilope ist seitlich in unser Auto reingerannt", erklärte Anna in ihrer Instagram-Story. Doch der Realitystar gab auch Entwarnung: "Zum Glück ist uns nichts passiert. Die Kinder waren gut angeschnallt und dank der Kinderautositze gut geschützt." Darüber sei die Mama sehr dankbar, denn die Antilope sei durch die Autoscheibe ins Innere gesprungen. "Durch so etwas wird einem bewusst, wie zerbrechlich das Leben ist", schlussfolgerte Anna.

Vor einigen Monaten sprach das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar ebenso offen über die Geburt ihrer Tochter Alina. Im Bild-Interview erklärte Anna: "Nach der Geburt hatte ich unglaublich Angst, was passiert, weil Alina nicht selbstständig atmen konnte. Der Tag von Alinas Geburt war einer der schlimmsten unseres Lebens."

