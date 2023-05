Lustig! Prinz William ärgerte seine Kids bei Krönungskonzert

Prinz William (40) kann auch anders! Der älteste Sohn von König Charles (74) ist im Gegensatz zu seinem Bruder Prinz Harry (38) wohl der Vorzeigeroyal. Er nimmt oft offizielle Termine wahr und repräsentiert das Königshaus in der gewünschten Art und Weise. Gestern Abend fand zu Ehren des frischgekrönten Monarchen ein Konzert statt. Dort zeigte William sich mal von seiner albernen Seite, indem er seine Kinder etwas neckte.

Fotos und Videos des Abends zeigen den 40-Jährigen, wie er seinem ältesten Sohn George (9) mit einer kleinen britischen Flagge vor dem Gesicht herumwedelt und dies ziemlich lustig zu finden scheint. Der Neunjährige verzieht seine Miene, während Papa William bereits sein nächstes Opfer gefunden hat. Er beugt sich rüber zu Töchterchen Charlotte (8), die kann allerdings auszuweichen.

Doch der Thronfolger zeigte zu diesem Anlass auch seine emotionale Seite. William hielt eine Rede, in welcher er in den höchsten Tönen von seinem Vater schwärmte und hinzufügte, dass Charles schon immer alle Menschen "aller Glaubensrichtungen, aller Hintergründe und aller Gemeinschaften gefeiert und unterstützt" habe. "Papa, wir sind alle so stolz auf dich", freute sich William außerdem.

Prinz George und Prinz William, Mai 2023

Prinzessin Kate, Prinzessin Eugenie, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William, Mai 2023

Prinz William beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

