Prinz William hält eine emotionale Rede bei Krönungskonzert

Prinz William (40) richtet einige emotionale Worte an die Menge! Das Krönungswochenende von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) ist in vollem Gange. Neben einem Pre-Dinner und der offiziellen Krönungszeremonie stehen auch ein landesweiter Lunch und ein imposantes Konzert auf dem Plan. Ebenso wie Lionel Richie (73) und Katy Perry (38) performen auch Take That auf der Bühne in Windsor. Vor allem einer sorgt mit seinem Auftritt für eine große Überraschung: William hält eine emotionale Ansprache!

Nachdem Nicole Scherzinger (44) oder der "All Night Long"-Interpret der Menge einheizten, betritt auch der Thronfolger die imposante Bühne, um einige Worte an die rund 20.000 Konzertgäste und die Millionen von Zuschauer vor den TV-Bildschirmen zu richten. Dabei spricht der 40-Jährige in den höchsten Tönen von seinem Vater und fügt hinzu, dass Charles schon immer alle Menschen "aller Glaubensrichtungen, aller Hintergründe und aller Gemeinschaften gefeiert und unterstützt" hätte. "Papa, wir sind alle so stolz auf dich", freut sich William in seiner Rede.

Dabei kommt der Prinz von Wales auch auf seine verstorbene Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) zu sprechen. "Ich weiß, dass sie da oben ist und liebevoll auf uns aufpasst. Sie wäre eine stolze Mutter", erklärt William im Rahmen des Krönungskonzertes. Dass er womöglich vor den Menschenmengen auf die Bühne treten würde, teaserte er am Nachmittag bereits via Instagram an, indem er einen Einblick von den Vorbereitungen für das Event teilte.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla beim Krönungskonzert

Getty Images Prinz William beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Getty Images Großbritanniens Queen Elizabeth II. an ihrem 80. Geburtstag im Buckingham Palace

