40 Jahre Alphaville: Sänger Marian Gold will nicht aufhören

Marian Gold bleibt forever young! Der gebürtige Herforder ist Mitbegründer und Sänger der deutschen Band Alphaville. Die Musikgruppe feierte in den 1980er-Jahren internationale Erfolge. Mit ihren Hits "Big in Japan" und "Forever Young" schrieben sie Musikgeschichte. Nach wie vor macht die Band Musik und das soll auch so bleiben – Marian denke nämlich noch ganz und gar nicht ans Aufhören!

"Ich habe mein ganzes Leben lang nicht über die Zukunft nachgedacht. Es ist nicht so, dass ich plane in Rente zu gehen, das ist keine Lösung für mich", stellte Marian im Interview mit Promiflash klar. Dennoch müsse er zugeben, dass er körperlich durchaus merke, dass nicht mehr alles so geht wie früher. "Ich werde nächstes Jahr 70. Ich habe nur noch ein paar Jahre. Irgendwann wird meine Stimme wahrscheinlich nachlassen. Wenn man älter wird, wachsen die physischen und geistigen Einschränkungen", weiß der Musiker.

Dennoch arbeiten Marian und seine Bandkollegen weiterhin unermüdlich an ihren Projekten. 2022 erschien ihr Album "Eternally Yours". Auf der Platte sind bereits bekannte Alphaville-Songs zu hören, die in einer neuen Version zusammen mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg als Orchesterversionen aufgenommen wurden. "Diese Idee, das irgendwann zu machen, schwebte immer über uns", verriet Marian gegenüber Promiflash.

ActionPress Die Band Alphaville in den 1990ern

ActionPress Marian Gold, Frontmann der Band Alphaville

