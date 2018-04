Das Warten hat ein Ende! Am Abend startet die fünfte Runde von Sing meinen Song und das Format bekommt mit Mark Forster (34) einen neuen Gastgeber. Außerdem wagen sich beim Tauschkonzert in diesem Jahr noch fünf weitere Größen der Musikbranche an die Hits ihrer Kollegen. Doch die heutige Sendung steht erst mal ganz im Zeichen von den Ohrwürmern der Band Revolverheld. Normalerweise trällert Frontmann Johannes Strate (38) die Lieder – wer aber performt heute seine Werke?

Wie VOX verriet, stellt sich Sängerin Leslie Clio (31) einer besonderen Herausforderung, denn "Halt dich an mir fest" ist im Original eigentlich ein Duett von Johannes mit Marta Jandová (44). Von Rea Garvey (44) gibt es ungewohnte Töne. Der Ire performt mit "Lass uns gehen" ausnahmsweise einen deutschsprachigen Titel. Mary Roos (69) interpretiert "Spinner" auf ihre Weise, ob sie in die Popnummer einen Schlager-Touch reinbringt? Bei Wir sind Helden-Star Judith Holofernes (41) wird es sicher ziemlich romantisch. "Ich lass für dich das Licht an" ist eine wahre Liebesschnulze. Alphaville-Mitglied Marian Gold (63) liefert mit "Keine Liebeslieder" den direkten Gegenpart.

Gastgeber Mark ist der Einzige in der Runde, der sich keinen Revolverheld-Track ausgesucht hat. 2011 war Johannes auf Solopfaden unterwegs und veröffentlichte ein Album ohne seine Jungs. Der 34-Jährige schnappt sich "Wenn es um uns brennt" und rockt die Bühne in Südafrika. Am Ende wird wieder der "Song des Abends" ausgezeichnet – wen sollte Johannes wählen? Stimmt ab!

MG RTL D / Markus Hertrich "Sing meinen Song"-Kandidat Johannes Strate am ersten Abend

MG RTL D / Markus Hertrich Mary Roos und Rea Garvey bei "Sing meinen Song" 2018

MG RTL D / Markus Hertrich Mark Forster, "Sing meinen Song"-Gastgeber 2018

