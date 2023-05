"Forever Young" als TikTok-Trend: Marian Gold ist fasziniert

Dieser Song ging auf TikTok viral! Marian Gold (68) wurde in den 1980er-Jahren als Frontmann der von ihm mitgegründeten Band Alphaville bekannt. Ihre Lieder "Big in Japan", "Sounds Like a Melody" und insbesondere auch "Forever Young" gingen weltweit durch die Decke. Während seines Karriere-Höhepunktes konnte der Sänger besonders seine weiblichen Fans so richtig begeistern. Jetzt wurde einer ihrer Songs zum absoluten TikTok-Trend, was Marian sehr fasziniert!

Der verträumt melancholische Hit "Forever Young" wurde mehrfach bei TikTok in Kombination mit einem jünger machenden Filter verwendet. Im exklusiven Gespräch mit Promiflash verrät der 68-Jährige, was er von diesem Phänomen hält: "Diese TikTok-Geschichte ist toll. Meine Kinder sind auch alle auf TikTok und das ist immer wieder faszinierend, wie Dinge viral gehen und sich aus dem Nichts heraus entwickeln."

Der Musiker hätte jedenfalls nicht gedacht, dass seine Hits aus den 80er-Jahren heutzutage für Jugendliche noch von Relevanz wären – denn auf den Gigs seiner Band ist die Altersspanne zwischen 13 und 17 so gut wie gar nicht vertreten. "Aber ich bin – inklusive Publikum – immer noch der Älteste bei den Konzerten", scherzt Marian im Interview.

ActionPress Die Band Alphaville in den 1990ern

ActionPress Marian Gold, Frontmann der Band Alphaville

ActionPress Die Band Alphaville in den 1990ern

