Deshalb ist "Forever Young" laut Marian Gold ein Phänomen!

Marian Gold (68) kann seinen Erfolg bis heute nicht fassen! In den 1980er Jahren hatte er in Münster mit seinen musikbegeisterten Freunden die Band Alphaville gegründet, die mit Liedern wie "Big in Japan" international überzeugen konnte. Besonders ihr verträumt melancholischer Hit über die ewige Jugend begeistert stets neue Fans und wurde inzwischen auch zum Trend auf Social Media. Nun erklärt Marian, weshalb "Forever Young" bis heute ein Riesenerfolg ist!

"'Forever Young' ist ein Phänomen, das ich mir selbst kaum noch erklären kann, obwohl ich das Stück ja geschrieben habe zusammen mit den beiden anderen Burschen", erinnert er sich im Promiflash-Interview. Der Grund für die anhaltende Begeisterung sei, "dass dieses Stück eigentlich sehr universell ist". "Es ist in der Lage, zu völlig widersprüchlichen Situationen eine Aussage zu treffen. Man kann das Lied auf Geburtstagen und Begräbnissen spielen – das wird auch gemacht", erklärt der 68-Jährige. Der Titel sei mittlerweile zu einer Art Sprichwort geworden.

Für immer jung zu bleiben, hatte der Sänger auf gewisse Art selbst bereits erleben dürfen: Als er im Alter von 30 Jahren international durchstartete, wurde er in einer Zeitschrift kurzerhand als 18-Jähriger betitelt. Das sollte ihn für die junge Zielgruppe attraktiver machen.

Anzeige

ActionPress Die Band Alphaville in den 1990ern

Anzeige

ActionPress Marian Gold, Frontmann der Band Alphaville

Anzeige

ActionPress Die Band Alphaville in den 1990ern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de