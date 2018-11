Dieser Abend versetzte die Zuschauer schon so richtig in Weihnachtsstimmung! Anlässlich des ersten Advents, der bereits vor der Tür steht, ging es in der heutigen Sondersendung von Sing meinen Song – Das Tauschkonzert richtig festlich zu! Die Stars der fünften Staffel trugen in einer gemütlich eingerichteten Almhütte bei Schnaps und Plätzchen ihre weihnachtlichen Lieblingslieder vor und präsentierten zusätzlich je einen Wunschsong eines Kollegen. Doch welcher Auftritt war eigentlich der beste?

Revolverheld-Frontmann Johannes Strate (38) eröffnete den Abend mit seiner Interpretation des Kinderhits "In der Weihnachtsbäckerei" und sang später mit "This Is the New Year" bereits dem neuen Jahr entgegen. Anschließend gab Mark Forster (34) auf Marian Golds (64) Wunsch hin den unvermeidlichen Klassiker "Last Christmas" zum Besten und bot als letzten Song des Abends seinen Favoriten "White Christmas" dar. Rea Garvey (45) performte den gefühlvollen Song "Perfect Day" – danach lieferten der Rocker und Co-Star Leslie Clio (32) mit "Fairytale of New York" ein rührendes Duett ab. Zuvor trug Leslie ihre Version von Melanie Thorntons (✝34) berühmten Hit "Wonderful Dream" vor.

Mary Roos (69) machte sich den Spaß und übersetzte mit "Lass es schneien" den alljährlichen Weihnachts-Hit "Let it Snow" ins Deutsche – zusätzlich trällerte sie auf Leslies Bitte hin Maria Menas (32) "Home for Christmas". Auch Judith Holofernes (42) legte nach ihrer Version von "Love the One You're With" gemeinsam mit Showkollegen Johannes ein Duett hin: so präsentierten sie "Baby It’s Cold Outside". Besonders viel Gefühl zeigte Marian an diesem Abend mit seinen Interpretationen der Tracks "Starman" und "Love the One You're With". Doch welcher Promi versetzte euch mit seinen Performances am meisten in Weihnachtsstimmung? Stimmt ab!

MG RTL D Mark Forster bei "Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert"

MG RTL D Rea Garvey und Leslie Clio bei "Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert"

MG RTL D Johannes Strate und Judith Holofernes bei "Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert"

