"Dem Tod entkommen": Anna Heiser hatte schlimmen Autounfall

Anna Heiser (32) muss einen schweren Schock verdauen. Seit sie 2017 bei Bauer sucht Frau ihren Mann Gerald kennengelernt hat, wohnt sie bei ihm in Namibia. Dort sind die beiden mit ihren zwei Kindern Leon und Alina auch total glücklich – doch nun war die Familie in einen schlimmen Autounfall verwickelt. "Am Freitag sind Alina und ich dem Tod entkommen", berichtete die Influencerin auf Instagram von dem tragischen Ereignis. Alle Infos findet ihr im Promiflash-Video!

