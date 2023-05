Kaulitz-Twins fühlen sich durch ihre Musik "angreifbar"!

Das kommt überraschend! Bill (33) und Tom Kaulitz (33) haben mit ihrer Band Tokio Hotel 2005 den großen Durchbruch geschafft. Seitdem veröffentlichte die Gruppe mehrere Alben – die neueste Platte mit dem Titel "2001" erschien im vergangenen Herbst. In ihre Musik stecken die vier Mitglieder ihr ganzes Herzblut und deshalb wollen sie natürlich auch, dass ihr musikalischer Output bei den Fans gut ankommt. Doch jetzt zeigen Bill und Tom ihre verletzliche Seite und beichten: Sie fühlen sich durch ihre Musik angreifbar!

Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" schildert Bill: "Wir sind bei nichts aufgeregt, außer wenn wir Musik machen. Das ist unsere Kunst und man ist da sehr verletzlich. In seiner Musik gibt man sein Innerstes preis." Der Sänger meint, das sei der Unterschied zu anderen Projekten, die die Band auf dem Terminkalender stehen hat. "Wenn man in seine Musik so viel kreatives Herz reinsteckt, dann macht man sich natürlich angreifbar", ergänzt Bills Bruder Tom.

In wenigen Tagen beginnt die Ausstrahlung der Show "That's My Jam", welche von den Kaulitz-Twins moderiert wird. Ob sie im Rahmen der Dreharbeiten für das Format auch aufgeregt waren? Bill gab in Bezug auf die Show gegenüber RTL bekannt: "Wir haben all unsere talentierten Freunde aus Musik und Entertainment eingeladen und können es kaum erwarten, diesen wilden Mix mit euch allen zu teilen."

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2022

Getty Images Bill und Tom Kaulitz im Jahr 2022

Lado Alexi Tom und Bill Kaulitz

