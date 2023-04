"That's My Jam": Mehr Details zu Bill und Tom Kaulitz' Show

Bill (33) und Tom Kaulitz (33) starten mit ihrer eigenen Sendung durch! Schon im vergangenen Februar wurde angekündigt, dass die Tokio Hotel-Zwillinge eine eigene Show bekommen: Sie bringen die Musikshow "That's My Jam", die in den USA mit Moderator Jimmy Fallon (48) schon total erfolgreich ist, nach Deutschland. Viel wurde allerdings noch nicht zu dem deutschen Ableger verraten. Doch nun gibt es weitere Details zu Bill und Toms Show!

Wie RTL+ in einer Pressemitteilung verkündet, werden die sechs Folgen der Show ab dem 12. Mai wöchentlich auf der Streamingplattform ausgestrahlt. In dem Format werden insgesamt 24 Prominente gegeneinander antreten: darunter unter anderem Influencer wie Bonnie Strange (36) und die Elevator Boys, Musik-Stars wie Jan Delay (46) oder Milky Chance, die Moderatoren Daniel Donskoy und Palina Rojinski (37) sowie die Schauspieler Jasna Fritzi Bauer (34), Tom Beck (45) und viele andere mehr. Sie kämpfen dann jeweils im Duo in lustigen Musik- und Wissensspielen gegeneinander.

Bill ist schon voller Vorfreude auf das Projekt. "Wir haben all unsere talentierten Freunde aus Musik und Entertainment angerufen und eingeladen und können es kaum erwarten, diesen wilden Mix in dieser crazy Show mit euch allen zu teilen", schwärmt der Sänger. Tom und er seien unendlich stolz auf ihre eigene Show: "Es ist ein absolutes Herzensprojekt und wir durften uns richtig austoben."

RTL / Stefan Gregorowius Jan Delay, Jasna Fritzi Bauer, Bill und Tom Kaulitz, Elif und Daniel Donskoy bei "That's My Jam"

RTL / Stefan Gregorowius Tom Beck, Motsi Mabuse und Bill Kaulitz bei "That's My Jam"

Lado Alexi Tom und Bill Kaulitz

