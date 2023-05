Missbrauchsvorwürfe: Donald Trump wurde schuldig gesprochen!

Der einstige Präsident der USA hat sich wohl einiges zu Schulden kommen lassen. Donald Trump (76) sorgt bereits seit einigen Jahren für Schlagzeilen. Auch im Gerichtssaal ist der Unternehmer kein Unbekannter. Erst Anfang des Monats hatte er in 34 Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert – der hartnäckige Politiker soll unter anderem Geschäftsunterlagen gefälscht und eine Schmiergeldzahlung an Ex-Pornostar Stormi Daniels getätigt haben. Zuletzt musste sich Trump aber auch den Vergewaltigungsvorwürfen der Autorin E. Jean Carroll stellen – die Gerichtsjury hat nun ein Urteil gefällt!

Laut mehreren Medien wurde Donald Trump in New York für schuldig befunden! Demnach hatte er 1996 die Journalistin im Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman in einer Umkleidekabine missbraucht. Da es sich um einen Zivilprozess handelt, muss der 45. Präsident der Vereinigten Staaten jedoch keine Gefängnisstrafe befürchten. Stattdessen erhält E. Jean Carroll fünf Millionen Dollar Schmerzensgeld von dem Republikaner.

In dem anderen Prozess könnte es für Trump jedoch anders aussehen, wie Deadline nun bekannt gibt. Bei einem Schuldspruch in allen Anklagepunkten drohen ihm nämlich bis zu 136 Jahre Haft! Trump will das offenbar nicht auf sich sitzen lassen – er plädiert weiterhin auf nicht schuldig.

Getty Images Demonstration gegen Donald Trump im Mai 2023

Getty Images E. Jean Carroll erscheint zum Gerichtstermin gegen Donald Trump im Mai 2023

Getty Images Donald Trump im Mai 2023

