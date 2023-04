Bei Schuldspruch: So lange müsste Donald Trump ins Gefängnis

Donald Trump (76) droht eine längere Haftstrafe. Vor wenigen Tagen wurde der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika angeklagt. Er soll unter anderem während der Präsidentschaftswahlen 2016 zahlreiche Geschäftsunterlagen gefälscht und eine Schmiergeldzahlung an Ex-Pornostar Stormi Daniels getätigt haben. Insgesamt muss Trump sich in 34 Anklagepunkten verantworten. Wenn Trump in allen Punkten schuldig gesprochen wird, könnte er für mehrere Jahrzehnte hinter Gittern landen!

Wie Deadline berichtet, befindet sich der 76-Jährige während der Gerichtsverhandlung im Trump Tower in New York. Von dort aus könnte er schon bald direkt ins Gefängnis wandern, und zwar für eine lange Zeit: Bei einem Schuldspruch in allen Anklagepunkten drohen ihm bis zu 136 Jahre Haft! Trump will das offenbar nicht auf sich sitzen lassen – er plädiert weiterhin auf nicht schuldig. Die Anwälte des Unternehmers sollen bereits angekündigt haben, dass sie in den nächsten Tagen einen Antrag auf Abweisung der Klage stellen werden.

Trumps Ehefrau Melania (52) steht ihm in dieser schwierigen Zeit wohl nicht zur Seite. Laut Medienberichten war sie bei seiner Ankunft in New York Anfang dieser Woche nicht dabei und wurde auch nicht im Gericht gesehen. Wie ein Insider zuvor gegenüber People berichtet hatte, soll die 52-Jährige kein Mitgefühl für die Situation ihres Mannes haben: "Sie will es ignorieren und hofft, dass es vorbeigeht."

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident

Donald Trump vor Gericht, April 2023

Melania Trump und Donald Trump im Januar 2021

