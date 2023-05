Reiste Prinz Harry nach Krönung etwa doch nicht sofort ab?

Prinz Harry (38) hatte es wohl doch nicht so eilig wie bisher angenommen! Am vergangenen Wochenende wurde König Charles III. (74) offiziell zum Monarchen von Großbritannien gekrönt. Dieser Feierlichkeit wohnte sein Sohn bei, obwohl die beiden nicht das beste Verhältnis zueinander haben. Daher überraschte es auch kaum, dass der Wahlamerikaner nur wenige Stunden nach der Zeremonie am Flughafen auf dem Weg in die USA gesichtet wurde. Jetzt wurde allerdings bekannt, dass Harry vorher noch einen Zwischenstopp eingelegt haben soll!

Wie Telegraph berichtete, ging es für Herzogin Meghans (41) Mann nach der Krönung nicht direkt zum Flughafen: Er soll vor seiner Abreise noch kurz im Buckingham-Palast gewesen sein. Dort habe er aber wohl nicht vorbeigesehen, um etwa seine Familie zu treffen – er habe sich aus rein praktischen Gründen im königlichen Palast aufgehalten und einen Zwischenstopp eingelegt. Schließlich habe er sich kurze Zeit später auch schon im Flieger befunden.

Der Prinz hatte auch einen guten Grund, direkt wieder abzureisen: Sein Sohn Archie Harrison ist am Krönungstag vier Jahre alt geworden! Weil Harry allerdings nicht rechtzeitig wieder zu Hause in Kalifornien erscheinen konnte, soll seine Frau Meghan laut People das neue Lebensjahr des Royal-Sprösslings mit einer kleinen Feier eingeläutet haben.

