Herzogin Meghan feiert ohne Prinz Harry Archies Geburtstag

Diese Feierlichkeiten sind nicht zu vergleichen! Während Prinz Harry (38) nach London gereist ist, um an der Krönung seines Vaters (74) teilzuhaben, blieb seine Frau Herzogin Meghan (41) mit den gemeinsamen Kindern Archie (4) und Lilibet (1) zu Hause. Prinz Williams Sohn George wurde zum Ehrenpagen bei der Zeremonie ernannt, doch der Nachwuchs der Sussexes wurde in der Einladung nicht mal erwähnt. Nun feiert Meghan eine kleine Geburtstagsparty für Archie in ihrem Haus in Kalifornien!

Die Herzogin von Sussex will die Feier anlässlich des heutigen vierten Geburtstags ihres Sohnes im kleinen Rahmen halten. Eine Quelle verriet People, dass die Veranstaltung unauffällig sei und Meghans Mutter Gloria Ragland kommen werde. Somit habe die zweifache Mama in der Abwesenheit ihres Mannes Unterstützung mit den Kindern. Außerdem soll Archies Taufpate Tyler Perry (53) zu den geladenen Gästen gehören. Natürlich seien auch Freunde des Vierjährigen Teil des Kindergeburtstags.

Natürlich sei Archies kleine Schwester Lilibet, die im nächsten Monat zwei Jahre alt wird, mitten im Geschehen. Der Insider verrät, dass sich die Geschwister gut verstehen: "Sie sind so süß zusammen. Archie liebt Lili. Er ist so ein süßer Junge. Wenn sie nicht in der Nähe ist, fragt er: 'Wo ist Lili?" Es wird vermutet, dass Harry so schnell wie möglich zurück in die Staaten fliegen wird.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Südafrika, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de