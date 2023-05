Seit Sonntag in Deutschland: Julian Zietlows erste Worte!

Wie geht es dem einstigen Fitness-Influencer? Julian Zietlow hat eine große Veränderung durchgemacht. Er kehrte seinem Leben als Ehemann und Vater den Rücken und fand sein neues Ich in Thailand. Im Netz erklärte er nun, einer Sekte beigetreten zu sein, die harte Drogen konsumiert. Außerdem verliebte er sich dort trotz Ehe mit Alina Schulte im Hoff in die Brünette Kate. Nun ist Julian zurück in Deutschland!

Wie RTL berichtet, landete er bereits am Sonntag in Berlin. Dort angekommen betonte Julian, dass es ihm sehr gut gehe. "Ich lebe nur noch nach Gefühl", stellt er klar. Sein aktuelles Leben sei "übergeil". Nun habe er erst mal eine Wohnung für einen Monat in Deutschland gemietet. Seine neue Partnerin ist in Thailand.

"Wir zeigen den Leuten, sei du selbst, mit allem, was du hast. Dann bleiben die Leute, die dich bedingungslos lieben. Bei mir sind viele geblieben, viele gegangen und das ist wunderschön", erzählt er im weiteren Interview. Ob Julian damit auch seine Noch-Ehefrau Alina meint?

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und seine neue Freundin Kate, Mai 2023

