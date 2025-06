Überfall: So gelangten die Täter wohl zur Villa der Geissens

Robert (61) und Carmen Geiss (60) wurden in der Nacht zum Sonntag in ihrem Anwesen in Ramatuelle bei Saint-Tropez Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Vier bewaffnete Männer drangen in die Villa ein und zwangen das bekannte TV-Paar unter Waffengewalt, Bargeld sowie Schmuck herauszugeben und ihren Tresor zu öffnen. Die Frage, wie sie sich Zugang zu dem Grundstück verschafften, blieb bislang unbeantwortet. Die Polizei hegte zunächst den Verdacht, dass die Täter über eine nahe gelegene Baustelle zu der Villa gelangt seien. Wie Bild berichtet, bestätigt sich dieser jedoch nicht – unter anderem aufgrund fehlender Spuren wie Fußabdrücken oder Fingerabdrücken. Daher gehen die Ermittler nun davon aus, dass die Unbekannten von der Straße kamen und den Zaun überwanden.

In greifbarer Nähe zur Villa wurde an diesem Abend im Restaurant "Les Moulins" eine ausgelassene Party gefeiert, während die Geissens eine Tortur durchmachten – ohne dass einer der Gäste etwas bemerkte. "Ich kenne die Familie. Das sind sehr nette Leute. Ich hoffe, sie sind nicht nachhaltig traumatisiert. Hier ist es eigentlich sehr friedlich, und wir fühlen uns sicher. Das haben die Räuber ausgenutzt", so ein Anwohner gegenüber dem deutschen Blatt. Die Geissens glauben zudem, bereits länger im Visier der Kriminellen gewesen zu sein, da sie regelmäßig an öffentlichen Orten wie der Strandbar "Club 55" anzutreffen sind.

Nach dem Überfall bemüht sich die Polizei mithilfe der Kameras auf dem Grundstück um eine schnelle Aufklärung. Noch laufen die Ermittlungen, und das Paar hofft, dass die Videoüberwachung einen entscheidenden Hinweis liefert. Für Robert und Carmen bedeutet dieser Überfall nicht nur große materielle Verluste, sondern auch körperliche und seelische Verletzungen. Die 60-Jährige selbst offenbarte, bei dem Überfall nachhaltig geschädigt worden zu sein. "Ich kann leider nicht so viel sprechen, weil ich bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt wurde", erklärte sie zutiefst erschüttert auf Threads und fügte hinzu: "Dadurch ist hier eine Narbe entstanden, aufgeplatzt, die heute genäht worden ist. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Vielen lieben Dank, ich brauche jetzt erst mal ein bisschen Ruhe."

Anzeige Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964/ Carmen und Robert Geiss, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Threads / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2025