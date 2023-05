Bachelor David hat Lisa zurück: Stand ihr Ego denn im Weg?

Musste er richtig um sie kämpfen? Die diesjährige Bachelor-Staffel endete mit einer großen Überraschung. Im Finale gab David Jackson noch der Kandidatin Angelina Utzeri seine letzte Rose. Doch beim Wiedersehen knutschte er dann seine Zweitplatzierte Lisa Mieschke – denn sie sind nun ein Paar. Wie war es für die Potsdamerin, als David sie wieder haben wollte: Stand Lisas Ego jemals im Weg?

Das thematisierte die Beauty bei "Der Bachelor – Der Podcast". Das ging Lisa durch den Kopf als David sich nach dem Korb bei ihr meldete. "Natürlich steht das Ego im Weg und man denkt sich 'Nee, möchte ich nicht'. Aber wenn man hinter das Ego guckt, was man möchte... Man wünscht sich, dass man sich nochmal sieht und spricht", gab sie zu. Anscheinend konnte sie David nicht ganz gehen lassen – trotz Abfuhr im TV.

Wie ging es David denn, als er den Kontakt mit Lisa wieder aufnahm? "Klar war die Wahrscheinlichkeit da, dass Lisa gar nicht abnimmt und dass sie mir gar nicht mehr zuhören will. Lisa ist sehr selbstbestimmt, aber ich hatte einfach Hoffnung", erklärte der diesjährige Rosenverteiler. Aus einem Telefonat wurde ein Treffen in Davids Wahlheimat Dubai. Dort konnten sie an die Show anknüpfen und ihre Gefühle vertiefen.

RTL Lisa Mieschke und David Jackson

RTL Lisa Mieschke und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

RTL David Jackson und Lisa bei "Der Bachelor" 2023

