Unangebracht? Bachelor David küsst Lisa neben Angelina!

Was war das denn? Am Mittwoch war es endlich so weit und das langersehnte Bachelor-Finale lief im Fernsehen. Die letzte Rose verteilte David Jackson an Angelina Utzeri – doch das Glück der beiden hielt nicht lange an. Inzwischen ist der diesjährige Rosenkavalier mit seiner Zweitplatzierten Lisa Mieschke zusammen, was sie auch den Zuschauern während der Reunion mit einem innigen Kuss zeigten. Die Fans finden das allerdings ziemlich uncool!

"Respektlos, sie dann noch vor Angelina zu küssen", oder "Der Kuss war ein bisschen fehl am Platz" kommentieren zwei entgeisterte Fans bei Instagram. Ein Weiterer ist ebenfalls der Meinung und empfindet die Situation als äußerst unangenehm. Auch der Blick einer weiteren Kandidatin sprach Bände: "Können wir bitte über Alyssas geile, unausgesprochene, aber alles sagende Reaktion sprechen?", lautet es in einem weiteren Kommentar.

Für Utze war diese Situation wohl besonders schlimm anzusehen, denn nach ihrem finalen Date mit David gestand sie ihre Gefühle im Interview: "Keine Ahnung, ich habe mich verliebt, was soll ich sagen." Auch der Junggeselle schwärmte nach ihrer gemeinsamen Nacht von der Take Me Out-Bekanntheit: "Es war ein sehr schönes, vertrautes Gefühl, neben Angelina aufzuwachen. [...] Ich will einfach liegen blieben und sie an mich drücken und sie gar nicht loslassen."

Anzeige

RTL David Jackson und Lisa Mieschke bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige

Instagram / lisa.mieschke Lisa Mischke, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / utze_ Angelina Utzeri, Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de