Sylvester Stallone und seine Familie feiern Reality-Premiere

Sylvester Stallones (76) Realityshow geht endlich los. Zusammen mit seiner Frau Jennifer Flavin (54) und ihren drei Töchtern Sophia (26), Sistine (24) und Scarlet (20) arbeitete der Hollywoodstar lange an seiner eigenen Serie. Experten waren sich zwar bisher nicht sicher, ob die Familie unterhaltsam genug fürs TV ist, doch an den Start geht es jetzt trotzdem. Und Sylvester feierte die Premiere seiner Show gebührend mit seiner ganzen Familie.

"The Family Stallone" heißt die Sendung und die Premiere fand am Donnerstag in New York City statt. Zusammen mit Frau und Kindern strahlte Sylvester gut gelaunt auf dem roten Teppich. Und dort posierte die Familie nicht nur für die Fotografen, sondern alberte auch herum, womit sie ihren Unterhaltungswert bereits unter Beweis stellte. Gefeiert wurde dann in der Torrisi Bar, einem italienischen Nobelrestaurant mitten in Manhattan. Zu dem besonderen Anlass gab es im Lokal noch eine große Torte mit dem Logo der Sendung obendrauf.

Anders als die Kritiker war Sylvester sich aber sicher, dass seine Show bei den Zuschauern Eindruck hinterlassen wird. Schon vergangenes Jahr hatte er laut Daily Mail in einem Red-Carpet-Interview versprochen: "Das wird die Leute schockieren." Er befinde sich derzeit in einer Art "Wiederaufstieg" und wolle das den Fans auch zeigen. Die Show werde eine ganz echte Homestory.

Getty Images Jennifer Flavin und Sylvester Stallone auf der Premiere ihrer Realityshow

Getty Images Sylvester Stallone und seine Familie im Mai 2023

Getty Images Sylvester Stallone bei der Premiere von "Tulsa King", 2022

