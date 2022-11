Sylvester Stallones Realityshow wird "die Leute schockieren"

Sylvester Stallone (76) weiß, was der Zuschauer denken wird. Im August wurde bekannt, dass der "Rocky"-Darsteller und seine Familie gemeinsam eine Realityshow drehen. Es sollte sich um eine echte Homestory handeln. Kurzzeitig schien das Projekt aber wegen der Trennung der Eltern auf der Kippe zu stehen. Doch jetzt, da die beiden sich wieder zusammengerauft haben, werden die Dreharbeiten fortgesetzt. Und Sylvester ist sich sicher, dass der Zuschauer geschockt sein wird!

Wie Daily Mail berichtet, plauderte Sylvester auf dem roten Teppich einer Premiere seines Films "Tulsa King" am Mittwoch über den aktuellen Stand der Realityshow. "Das wird die Leute schockieren", versprach er und erklärte dann: "Ich erlebe diesen Wiederaufstieg, also warum sollte ich den Leuten nicht zeigen, wie es ist, wenn man nicht im Ruhestand ist?" Das Format sei eine echte und unverschleierte Homestory – der "ultimative Heimfilm". Doch vor allem habe der 76-Jährige sich seiner Familie zuliebe für ein solches Format entschieden.

Sly kündete seine Realityshow über den Instagram-Account seines Bruders an, doch bisher war nicht viel über die Produktion bekannt. Allerdings sollen die Produzenten der wohl bekanntesten Reality-Familie überhaupt daran mitarbeiten: die Macher von Keeping up with the Kardashians. Dank des erfolgreichen Formates dürften diese also jede Menge Erfahrung mitbringen.

Instagram / sylvesterstalloneofflcial Sylvester Stallone und seine Tochter Sophia

Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone mit seiner Frau Jennifer und ihren drei gemeinsamen Töchtern im Mai 2021

Getty Images Sylvester Stallone im Mai 2019 in Cannes

