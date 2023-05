Alle Bilder weg: Sind Lisa Straube und Akka etwa getrennt?

Na, kriselt es hier etwa? Lisa Marie Straube (22) hatte in der Vergangenheit vor allem Schlagzeilen gemacht wegen eines angeblichen Flirts mit Mats Hummels (34). Erst kürzlich überraschte die Influencerin ihre Community dann aber mit einer anderen Liebes-News: Sie datet den Too Hot To Handle: Germany-Boy Furkan Akkaya. Doch bei den beiden scheint die Luft raus zu sein: Weder Lisa noch Akka haben noch gemeinsame Bilder im Netz!

Aufmerksamen Fans dürfte dieses Detail schon aufgefallen sein: Schaut man sich nämlich mal die Instagram-Seite der 22-Jährigen an, dann fehlt da jede Spur von ihrem Liebsten. Die wenigen Paar-Bilder, die die zwei zusammen hatten, sind nämlich weg. Auch auf dem Account des Reality-TV-Sternchens sind keine gemeinsamen Pics mehr zu sehen. Ist hier etwa alles aus und vorbei?

Bis vor Kurzem hatte das Pärchen aber noch große Pläne. Sie wollten nämlich zusammen an einer Show teilnehmen. "Wir hätten sehr viel Spaß an Formaten, in denen es auf eine gute Zusammenarbeit und Teamwork ankommt. Wir sehen uns in Formaten, in denen man als Team Aufgaben löst", hatte Lisa in einem Interview mit Watson preisgegeben.

Instagram / lisa.straube Lisa Straube im März 2023

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Akka im April 2022

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya, Lisa Marie Straube mit Jona Steinig

