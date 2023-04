Will Lisa Straube mit ihrem Freund Akka etwa ins Sommerhaus?

Wird sie das neue Gesicht sämtlicher Reality-TV-Formate? Lisa Marie Straube (22), die auf Social Media sehr erfolgreich ist, machte im Jahr 2021 auf sich aufmerksam, nachdem sie mit Fußballprofi Mats Hummels (34) gesichtet worden war. Es heißt, zwischen den beiden habe es gefunkt. Heute ist die Influencerin jedoch mit dem Too Hot To Handle: Germany-Star Furkan Akkaya, genannt Akka, zusammen. Können sich Lisa und ihr Liebster vorstellen, gemeinsam in ein TV-Format zu gehen?

Im Talk mit Watson schildert das Social-Media-Sternchen: "Wir hätten sehr viel Spaß an Formaten, in denen es auf eine gute Zusammenarbeit und Teamwork ankommt. Wir sehen uns in Formaten, in denen man als Team Aufgaben löst." Infrage kommen da wohl Shows wie #CoupleChallenge oder auch Das Sommerhaus der Stars. Da ihr Partner bereits Reailty-TV-Erfahrung hat und sie sich anscheinend mit ihm absprach, könne eine gemeinsame Show-Teilnahme tatsächlich zustande kommen.

Das Paar lernte sich über deren gemeinsamen Freund Jonathan Steinig (27) kennen. In Bezug darauf äußerte Lisa: "Beim ersten Aufeinandertreffen hat es direkt gefunkt und wir konnten kaum die Augen voneinander lassen." Die Chemie zwischen den beiden habe direkt nach dem ersten Kennenlernen wie die Faust aufs Auge gepasst.

Instagram / lisa.straube Lisa Straube, Influencerin

Instagram / iamofficialakka Akka, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidat

Instagram / lisa.straube Lisa Straube, Influencerin

