So hat Lisa Marie Straube ihren Freund Akka kennengelernt

Wurden Lisa Marie Straube (22) und Furkan Akkaya etwa verkuppelt? Anfang April sorgten die Instagram-Bekanntheit und der Too Hot To Handle: Germany-Kandidat für Liebesgerüchte. Nach vielen Spekulationen bestätigten die beiden dann, dass sie ein Paar sind. Seitdem zeigen sie sich die Turteltauben verliebt im Netz und stehen öffentlich zu ihrer Beziehung. Lisa gibt immer mehr Einblicke und verrät jetzt, wie sie und ihr Freund sich kennengelernt haben.

Auf ihrem Instagram-Profil vertrieb sich die 22-Jährige mit einer Fragerunde die Zeit. So wollte ein Fan von ihr wissen, wie sich die Beauty und ihr Liebster begegnet sind. "Durch unseren gemeinsamen Freund Jona Steinig (27)", verriet Lisa. Ohne ihren Kumpel wäre sich das Pärchen vielleicht nie über den Weg gelaufen – oder zumindest zu einem späteren Zeitpunkt. Näheres wollte Lisa jedoch nicht preisgeben.

Allerdings hatte sie in einem Interview erzählt, dass sie es sich mit Akka vorstellen könne, Teil einer TV-Show zu sein. "Wir hätten sehr viel Spaß an Formaten, in denen es auf eine gute Zusammenarbeit und Teamwork ankommt. Wir sehen uns in Formaten, in denen man als Team Aufgaben löst", erklärte Lisa gegenüber Watson.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im April

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya, Lisa Marie Straube mit Jona Steinig

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Akka im April 2022

