Kelly Clarkson reagiert auf Vorwürfe ihrer Show-Mitarbeiter

Kelly Clarkson (41) will es besser machen! Die Sängerin war 2002 als Siegerin von American Idol durchgestartet. Seitdem ist sie nicht nur eine erfolgreiche Musikerin, sondern begeistert auch mit ihrer eigenen Talkshow das Publikum. Als Gastgeberin plaudert sie in "The Kelly Clarkson Show" mit ihren Promikollegen und entlockt ihnen Details über ihr Privatleben. Doch diese Woche wurden Vorwürfe einiger Angestellten laut: Die Produzenten der Sendung sollen dem Team das Leben zur Hölle machen. Nun adressiert Kelly die Anschuldigungen gegen ihre Show!

Auf Instagram verkündet sie: "Ich liebe mein Team bei 'The Kelly Clarkson Show', und wenn ich herausfinde, dass sich jemand in dieser Show ungehört oder respektlos behandelt fühlt, ist das inakzeptabel. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, ein sicheres und gesundes Umfeld […] zu schaffen und aufrechtzuerhalten, und werde dies auch weiterhin tun." Daher setze sie sich das Ziel, jede Spur eines toxischen Arbeitsumfeldes auszurotten und versichert: "Teil dieses Projekts wird ein Führungstraining für alle leitenden Mitarbeiter sein, mich eingeschlossen."

Insgesamt elf Angestellte und ehemalige Mitarbeiter des Formats hatten gegenüber Rolling Stone berichtet, überarbeitet und unterbezahlt zu sein. Die Arbeit bei der Show sei traumatisierend für ihre psychische Gesundheit. An dem schädlichen Arbeitsklima soll aber nicht die Musikerin, sondern sollen die Produzenten Schuld sein. Einer ihrer Ex-Angestellten hatte klargestellt: "Kelly hat keine Ahnung, wie unglücklich ihre Mitarbeiter sind."

