JoJo Siwa äußert sich erstmals zu ihrem Liebes-Aus mit Kath

JoJo Siwa (21) und Kath Ebbs gehen seit wenigen Tagen getrennte Wege. Berichten zufolge soll der "Dance Moms"-Star auf einem Event direkt nach seinem Celebrity Big Brother-Exit den Schlussstrich gezogen haben. Wie sie jetzt im "The Viall Files"-Podcast betont, ist das jedoch "nicht die ganze Wahrheit". Die Social-Media-Persönlichkeit habe sich zunächst geweigert, mit auf die Party zu kommen, sich dann aber doch umentschieden. "Plötzlich – wir sind auf der Abschlussparty von Big Brother – werde ich beschimpft. Ich kann verstehen, dass [Kath] wütend ist und auf mich losgeht. Aber ich sage auch immer wieder: 'Ich bin gerade nicht in der Lage, zu reden'", erklärt JoJo.

Das Schauspieltalent habe aber nicht locker lassen wollen und die 21-Jährige daraufhin gefragt, ob sie "die Sache beenden" möchte. "Ich sagte: 'Wenn du mich morgen fragst, weiß ich die Antwort nicht. Wenn du mich jetzt fragst, ist meine Antwort Ja'", schildert JoJo und fügt hinzu: "Das wurde natürlich als Ja aufgefasst." Sie habe also nicht einfach so beschlossen, sich zu trennen – und ebenso wenig sei ihr TV-Kollege Chris Hughes ein entscheidender Faktor gewesen. "Kath hat ein Video gepostet, in dem angedeutet wird, dass Chris und ich der Grund für unsere Trennung sind. Das ist nicht der Fall. [...] [Kath] weiß das und ich weiß das."

Die Trennung des Paares wurde am vergangenen Wochenende bekannt. Kath veröffentlichte einen Clip auf Instagram und wetterte, die "Karma"-Interpretin habe nach ihrem "Celebrity Big Brother"-Rauswurf keine Zeit verschwendet und die Partnerschaft beendet. "In den letzten acht Stunden bin ich hierher geflogen und bin zur Liveshow gegangen, um für meine Partnerin da zu sein und sie zu unterstützen. [...] Noch bevor ich mit meiner, ich schätze jetzt Ex, ins Hotel zurückkonnte, wurde ich noch auf der Party abserviert", schilderte die Netzbekanntheit fassungslos.

Instagram / kathebbs Kath Ebbs und JoJo Siwa im Januar 2025

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs, iHeartRadio Music Awards im März 2025

