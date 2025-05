Justin Bieber bewundert sexy Fotos seiner Frau Hailey Bieber

Hailey Bieber (28) macht einmal mehr vor, wie man mit einem stylischen Auftritt im Netz alle Blicke auf sich zieht – und bekommt dafür charmante Unterstützung aus der eigenen Familie. Am Dienstag veröffentlichte das Model auf Instagram eine Fotoserie, auf der sie in einem schwarzen Neckholder-Top und lässigen Jeans zu sehen ist. In verschiedenen Posen zeigt Hailey sowohl ihren berühmten Schmollmund als auch ein strahlendes Lächeln. Besonders begeistert davon: Ehemann Justin Bieber (31), der nicht lange zögerte und einen Kommentar unter den Bildern hinterließ. "Ähm, wow", schrieb der Sänger und brachte so mit nur zwei Worten auf den Punkt, dass er offenbar äußerst angetan von den sexy Pics seiner Frau ist.

Die öffentliche Liebesbekundung dürfte auch unter den Fans für Gesprächsstoff sorgen – immerhin gab es in den letzten Wochen immer wieder Spekulationen über die Ehe der beiden. Nach mehreren diffusen Social-Media-Posts von Justin machten sich einige Follower Sorgen um seinen gesundheitlichen Zustand und die Beziehung des glamourösen Paares. Ein Insider verriet allerdings gegenüber People, dass alle Trennungsgerüchte aus der Luft gegriffen seien: "Hailey ist nicht im Begriff, sich scheiden zu lassen oder ihn zu verlassen. Im Gegenteil, sie ist traurig, wie hart alle mit ihm ins Gericht gehen", so die Quelle. Auch das Verhalten von Justin während des Coachella-Festivals wurde zuletzt öffentlich diskutiert – vor allem, nachdem er bei dem Event mit seinem Bruder Jaxon (15) gesehen wurde und dabei offenbar einen Joint geraucht hatte. Hier gibt es laut einem Freund des Paares jedoch keinen Grund zur Sorge: "Justin hat Spaß, genießt den Moment, und ja, er raucht Marihuana – aber alles wird gegen ihn ausgelegt." Hailey selbst sieht das offenbar entspannt.

Das sind nicht die einzigen Gerüchte, die derzeit um den Musiker kursieren: Diverse Magazine berichteten in den vergangenen Wochen immer wieder, dass Justin mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen habe. Das Team des 31-Jährigen stellte vor wenigen Wochen gegenüber The Hollywood Reporter aber klar: "Jede Quelle, die versucht, Ihnen eine Geschichte über eine angebliche finanzielle Notlage zu verkaufen, versteht entweder nichts von der Unterhaltungsindustrie oder, was wahrscheinlicher ist, versucht, ein nicht sehr schmeichelhaftes Porträt von Justin zu zeichnen, das keine Ähnlichkeit mit der Realität hat."

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber, Januar 2024

Instagram / haileybieber Justin Bieber, Oktober 2024

