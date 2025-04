Kelly Clarkson erlebte peinliche Garderobenpanne auf Tour

Kelly Clarkson (42) sorgte kürzlich mit einer peinlichen Garderobenpannen-Geschichte für Schlagzeilen, die sie während einer ihrer Tour-Shows erlebte. Wie sie in ihrer eigenen Talkshow "Kelly Clarkson Show" berichtete, fiel ihr Rock langsam zu Boden, nachdem der Verschluss kaputtgegangen war. Besonders unangenehm: Die "Because of You"-Sängerin hatte an diesem Abend auf Unterwäsche verzichtet. "Es war ein langer Rock, aber trotzdem war es echt schlimm", erklärte sie mit einem Lachen ihren Gästen Nick Jonas (32) und Adrienne Warren. Dieses Missgeschick hielt Kelly jedoch nicht davon ab, weiterzusingen und sie brachte die Show ohne Unterbrechung zu Ende.

Diese Panne war nicht die einzige Herausforderung während des besagten Abends. Zusätzlich trat die Grammy-Gewinnerin anschließend noch versehentlich auf eine Glasscherbe. Peinliche Momente auf der Bühne scheinen Kelly nicht fremd zu sein, denn sie berichtete außerdem von einem Vorfall beim Dreh des Musikvideos zu "Since U Been Gone". Bei einer energischen Bewegung platzte plötzlich ihre enge Lederhose – auch damals trug sie keine Unterwäsche. Zudem gestand sie, dass sie bei Live-Auftritten bereits mehrfach spontan ihr Outfit ändern musste, um auf kleinere Missgeschicke zu reagieren.

Kelly ist bekannt dafür, sich auch mit solchen Geschichten charmant und humorvoll an ihr Publikum zu wenden. Dabei wird die Zweifach-Mama von ihren Fans besonders für ihre Authentizität geschätzt. Erst vor Kurzem wurde sie für ihren natürlichen Auftritt im Podcast "Not Gonna Lie" gelobt, bei dem sie ganz ohne Make-up und im lässigen Look erschien. Die Moderatorin, die seit Jahren mit ihrer offenen Art begeistert, betont immer wieder, dass ihr äußeres Erscheinungsbild für sie zweitrangig sei. Privat lebt Kelly diesen Ansatz auch als Vorbild für ihre zwei Kinder River Rose und Remington Alexander. Sie vermittelt ihnen Werte wie Selbstakzeptanz und Freundlichkeit – Eigenschaften, für die sie selbst weltweit gefeiert wird.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

