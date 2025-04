Kelly Clarkson erwägt Abschied von ihrer beliebten Talkshow

Kelly Clarkson (42) plant offenbar, ihre erfolgreiche Talkshow "The Kelly Clarkson Show" aufzugeben und sich aus New York zurückzuziehen. Laut Insidern möchte die 42-jährige Sängerin und Moderatorin mehr Zeit mit ihren Kindern River Rose und Remington Alexander verbringen, denen sie oberste Priorität in ihrem Leben einräumt, berichtete Page Six. Seit 2019 moderiert die "Since U Been Gone"-Interpretin ihre nach ihr benannte Talkshow, doch das Arbeitspensum in der Unterhaltungsbranche sei kaum mit ihrer Rolle als alleinerziehende Mutter vereinbar. NBC sucht nun wohl nach Möglichkeiten, die Sängerin vom Show-Aus abzuhalten.

Die vergangenen Jahre waren für Kelly neben der Arbeit von vielen persönlichen Herausforderungen geprägt. 2020 reichte sie nach sieben Ehejahren die Scheidung von ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (48) ein, die erst 2022 nach zähem Streit finalisiert wurde. In einem Interview mit Apple erzählte sie: "Ich bin nicht gut mit der Scheidung umgegangen. Ich weiß nicht, wie andere so etwas durchstehen – ich werde jedenfalls nicht behaupten, dass ich es mit Anmut geschafft habe. Hinter verschlossenen Türen, ganz allein, war es alles andere als das." Auch beruflich lief es zwar gut, aber stressig: Die Talkshow brachte ihr hohe Einschaltquoten und zahlreiche Auszeichnungen, darunter 22 Daytime Emmys. Doch Kelly selbst gestand vor Kurzem in einer emotionalen Rede, dass sie sich in den letzten Jahren oft "verloren" und "allein" fühlte.

Schon zuvor hatte Kelly offengelegt, dass die Doppelbelastung als berufstätige Mutter und die Kritik am gemeinsamen Elternsein mit Brandon eine große Herausforderung darstellen. Besonders frustrierend sei die höhere Erwartungshaltung, die an sie als Mutter gestellt werde, verglichen mit ihrem Ex-Partner. Trotz all der Schwierigkeiten versucht Kelly, ihren Kindern vorzuleben, dass es in Ordnung ist, eigene Entscheidungen zu treffen und zu arbeiten – selbst wenn das bedeutet, dass sie nicht immer präsent sein kann. Ihre Kinder stehen für die preisgekrönte Sängerin dennoch immer an erster Stelle. Wie es mit ihrer beliebten Talkshow weitergeht, wird die Zukunft zeigen.

Getty Images Kelly Clarkson bei den Daytime Emmys Awards

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

