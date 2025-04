Vertragsende: Wird Kelly Clarkson ihre TV-Show verlassen?

Kelly Clarkson (43) steht offenbar vor einer schwierigen Entscheidung: Wie mehrere Insider gegenüber OK! berichten, denkt die Sängerin derzeit intensiv darüber nach, ob sie ihre erfolgreiche TV-Talkshow "The Kelly Clarkson Show" nach Ablauf ihres laufenden Vertrags fortsetzt. Obwohl das Format in der sechsten Staffel neue Quotenrekorde feiert und Kelly in New York City gemeinsam mit ihrem Team viel Erfolg hat, machen ihr die täglichen Dreharbeiten zunehmend zu schaffen. Besonders das Gefühl, dadurch wertvolle Zeit mit ihren Kindern zu verpassen, beschäftigt die Künstlerin sehr. Während sie bei ihren Fans ein beliebtes TV-Gesicht geblieben ist und auf eine hohe Gage hoffen darf, ist ihr unklar, ob sie ihren Vertrag verlängern oder die Sendung ganz aufgeben sollte.

Eine endgültige Entscheidung hat Kelly noch nicht öffentlich gemacht. Ihre Unentschlossenheit ist aber auch im Studio spürbar: In den vergangenen Monaten fehlte die Talkmasterin sogar bei mehreren Aufzeichnungen – nicht immer nannte sie den Grund, doch Bekannten zufolge steckten "persönliche Dinge" dahinter. Die Sängerin selbst spricht offen über den Spagat zwischen Showbusiness und Mutterrolle. Im Podcast "Not Gonna Lie" verriet sie kürzlich, wie schwierig es sei, einerseits zu arbeiten und andererseits bei Schulveranstaltungen der Kinder präsent zu sein. "Wir sehen einfach wie die Bösen aus, wenn wir nicht da sind", sagte sie über jene Termine, bei denen berufstätige Eltern schnell ins Hintertreffen geraten. Trotzdem feierte sie zuletzt mit ihrem Team die 1.000. Folge ihrer Sendung und blickte stolz auf "viele bewegende Momente" zurück, die sie im Lauf der Jahre mit Crew und Zuschauern erlebt hat.

Schon seit einigen Jahren steht Kelly immer wieder vor privaten und beruflichen Herausforderungen. Nach der 2020 eingeleiteten Trennung von ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (48) musste die Musikerin lernen, ihren Alltag allein mit ihren zwei Kindern zu bewältigen. In früheren Interviews sprach die Sängerin offen über die nicht immer einfache Balance zwischen Karriere und Muttersein. Besonders die als ungerecht empfundene Beurteilung ihrer Elternrolle und die Kritik am Co-Parenting beschäftigten sie in der Vergangenheit stark. Trotzdem legt Kelly großen Wert darauf, ihren Kindern Stärke und Unabhängigkeit vorzuleben – auch wenn sie selbst dafür immer wieder schwere Entscheidungen treffen muss. Den Rückhalt findet sie dabei nicht nur im Kreis ihrer Familie, sondern auch in ihrem engen Verhältnis zur Crew ihrer Sendung, die sie selbst als "Community" beschreibt.

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern, 2022

Getty Images Brandon Blackstock and Kelly Clarkson, 2020

