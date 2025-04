Kelly Clarksons Tochter erlebt Tag als Mini-TV-Produzentin

Kelly Clarkson (42) hat ihrer Tochter River Rose Blackstock (10) einen ganz besonderen Traum erfüllt: Die Zehnjährige durfte in Mamas Arbeit bei "The Kelly Clarkson Show" hineinschnuppern und einen ganzen Tag hinter den Kulissen begleiten. Ausgestattet mit Headset und Mikrofon war sie mit Showrunnerin Alex Duda auf dem Drehgelände unterwegs und nahm an Meetings teil – wie eine professionelle Mini-Produzentin. Als River ihre berühmte Mutter im Verlauf der Show darauf hinwies, dass es Zeit für eine Werbepause sei, scherzte Kelly: "Ich habe eine Anführerin. Meine Tochter wird eines Tages die Welt regieren, das weiß ich jetzt schon."

Zu Gast in dieser besonderen Ausgabe, von der einige Ausschnitte auf YouTube abrufbar sind, war die US-amerikanische Komikerin Whitney Cummings (42). Diese nutzte Rivers Anwesenheit sogleich für eine humorvolle Einlage. Whitney berichtete dem Publikum, dass sie das Mädchen vor der Aufzeichnung gefragt habe, was ihre Mutter am meisten nerve. Die humorvolle Antwort der Zehnjährigen: "Wenn ich sie Kelly nenne." Dieser Kommentar sorgte für Gelächter in den Zuschauerrängen und eine spielerische Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter.

Für River, gemeinsame Tochter von Kelly und deren Ex-Ehemann Brandon Blackstock (48), war dies nicht das erste Mal, dass sie Bühnenluft schnuppern durfte. Bei Kellys Auftrittsreihe in Las Vegas performten Mutter und Tochter 2023 ein Duett des Songs "Heartbeat Song" – ein Lied, das River seit ihrer Kindheit liebt. Die stolze Mama beschrieb sie damals als "wunderbar" und lobte ihre selbstbewusste Bühnenpräsenz. Ob die Zehnjährige eines Tages noch eine tragende Rolle in Kellys Show übernehmen darf, oder ob das Format vielleicht doch ein schnelleres Ende findet, als vielen Fans lieb ist, bleibt spannend.

Getty Images Kelly Clarkson, Popstar

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern, 2022

